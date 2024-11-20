Россиянам дали советы, как защититься от взлома аккаунта в мессенджере

Настройка двухэтапной аутентификации и установка антивируса на устройство помогут защитить аккаунт в мессенджере от атак мошенников. Также рекомендуется проверять активные сессии в настройках. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал старший контент-аналитик Егор Бубнов.

«Можно увидеть, с какого устройства выходили, где расположено это устройство. И там можно закрыть подозрительные активные сессии», - пояснил эксперт.

Бубнов отметил, что каждый месяц мошенники придумывают новые легенды. Однако основной платформой уже долгое время остается Telegram, а базовым инструментом - фишинговые ссылки.

Ранее в Министерстве внутренних дел России предупредили, что мошенники массово рассылают пользователям мессенджеров фишинговые ссылки, замаскированные под подарок в виде премиум-аккаунта. Люди вводят номер телефона и пароль, после чего происходит взлом.

Напомним, недавно стало известно, что мошенники также придумали способ получать доступ к данным россиян с помощью пиццы и цветов.