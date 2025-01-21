Крупнейшие французские газеты объявили об уходе из X из-за Илона Маска

Крупнейшие французские газеты Le Monde и Liberation объявили о своем уходе из социальной сети американского миллиардера Илона Маска X из-за «растущей токсичности» и того, как Маск управляет соцсетью. Издания больше не будут публиковать там материалы.

Так, директор Le Monde Жером Фенолио заявил, что полезность от присутствия газеты в X менее значительна, чем «побочные эффекты», от которых она страдает. Фенолио отметил, что покидает X из-за связи Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, соцсеть стала продолжением политической деятельности Маска.

В Liberation же отметили, что сотрудничество с X больше не отвечает ценностям газеты. Лидер Le Monde добавил, что также будет внимательнее относится к ведению деятельности в соцсетях Meta*.

Ранее некоторые другие французские издания, к примеру, La Voix du Nord, Ouest-France и Sud Ouest, журнал Challenges, также заявили о прекращении публикации контента в X, пишет ТАСС.

Напомним, платформа X, ранее известная как Twitter, в 2022 году перешла в руки американца Илона Маска. По данным СМИ, Маск занимал важное место в политической жизни США еще в период предвыборной кампании Трампа.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.