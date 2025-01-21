МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Катар: соглашение ХАМАС и Израиля предполагает восстановление Газы

Премьер-министр страны выразил надежду, что Палестинская администрация вернется к управлению сектором Газа.
Владимир Рубанов 2025-01-21 20:49:08
© Фото: Hadi Daoud Keystone Press Agency, Global Look Press

На втором этапе реализации соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа предусмотрено восстановление анклава. Об этом на сессии Всемирного экономического форума в Давосе заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает ТАСС.

В соглашении отмечено, что второй этап будет связан с реконструкцией, сказал он. Первый этап предусматривает восстановление больниц, пекарен и основных служб для удовлетворения потребностей людей.

Премьер-министр Катара выразил надежду, что Палестинская администрация вернется к управлению сектором Газа после окончания войны с Израилем.

Аль Тани предупредил, что именно жители Газы, а не какая-либо другая страна, должны решать, каким образом будет управляться анклав.

«Мы надеемся увидеть правительство, которое действительно займется проблемами людей там. А с Газой и разрушениями еще предстоит пройти долгий путь», - сказал он.

В Палестинской администрации доминирует фракция ФАТХ, созданная бывшим лидером автономии Ясиром Арафатом. Однако она сталкивается с оппозицией со стороны конкурирующей фракции ХАМАС, которая изгнала ПА из Газы в 2007 году после недолгой гражданской войны.

Ранее в рамках соглашения о прекращении огня ХАМАС передал Израилю троих заложниц. В обмен еврейская сторона выпустила из тюрем 90 палестинских заключенных. Вторая партия израильских заложников должна быть освобождена в субботу, 25 января.

#Израиль #сектор Газа #Соглашение #палестина #катар #ХАМАС #Прекращение огня #ФАТХ #освобождение заложников
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 