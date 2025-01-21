Катар: соглашение ХАМАС и Израиля предполагает восстановление Газы

На втором этапе реализации соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа предусмотрено восстановление анклава. Об этом на сессии Всемирного экономического форума в Давосе заявил глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает ТАСС.

В соглашении отмечено, что второй этап будет связан с реконструкцией, сказал он. Первый этап предусматривает восстановление больниц, пекарен и основных служб для удовлетворения потребностей людей.

Премьер-министр Катара выразил надежду, что Палестинская администрация вернется к управлению сектором Газа после окончания войны с Израилем.

Аль Тани предупредил, что именно жители Газы, а не какая-либо другая страна, должны решать, каким образом будет управляться анклав.

«Мы надеемся увидеть правительство, которое действительно займется проблемами людей там. А с Газой и разрушениями еще предстоит пройти долгий путь», - сказал он.

В Палестинской администрации доминирует фракция ФАТХ, созданная бывшим лидером автономии Ясиром Арафатом. Однако она сталкивается с оппозицией со стороны конкурирующей фракции ХАМАС, которая изгнала ПА из Газы в 2007 году после недолгой гражданской войны.

Ранее в рамках соглашения о прекращении огня ХАМАС передал Израилю троих заложниц. В обмен еврейская сторона выпустила из тюрем 90 палестинских заключенных. Вторая партия израильских заложников должна быть освобождена в субботу, 25 января.