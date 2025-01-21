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В США начали применять чрезвычайные меры во избежание дефолта

Чрезвычайные меры вводятся минфином только в том случае, если страна достигает пика госдолга, установленного законом.
Виктория Бокий 2025-01-21 19:45:58
© Фото: Valerie Plesch, Global Look Press

Минфин США приступил к применению чрезвычайных мер, чтобы сократить платежи по внутренним обязательствам правительства. Это делается с целью перераспределения платежей и оплаты расходов по госдолгу для избежания дефолта.

О начале применения чрезвычайных мер сообщала экс-глава минфина США Джанет Йеллен.

Напомним, что чрезвычайные меры вводятся министерством финансов только в том случае, если Соединенные Штаты достигают «потолка» госдолга, установленного законом.

Еще в декабре 2024 года Джанет Йеллен спрогнозировала, что Соединенные Штаты достигнут этого «потолка» в период с 14 по 23 января 2025 года.

#сша #госдолг США #Джанет Йеллен #Дефолт #минфин сша
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