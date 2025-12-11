Умер один из создателей ядерного щита России Радий Илькаев

Скончался один из создателей ядерного щита нашей страны, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев. Об этом сообщил глава Сарова Алексей Сафонов.

«Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почетного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ», - говорится в публикации.

Глава города добавил, что жизнь ученого стала частью не только истории Сарова, но и истории отечественного атомного проекта и истории страны. Илькаеву было 87 лет.

Выдающийся физик-ядерщик стал автором фундаментальных работ. Он лауреат государственных премий СССР и РФ, заслуженный деятель науки и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Илькаев родился 9 октября 1938 года в селе Тутура Иркутской области в семье учителя. Окончил физфак Ленинградского государственного университета, после чего устроился на работу в КБ-11 (сегодня - Российский федеральный ядерный центр в Сарове). Ученый прошел карьерный путь до ведущего специалиста и почетного научного руководителя учреждения.

Под руководством Илькаева разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6». В 2000 году он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, в 2003-м - ее действительным членом. В Федеральном ядерном центре отметили, что Илькаев внес крупный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия. Он - автор более 550 научных трудов и соавтор 13 патентов и свидетельств на изобретения.