МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Умер один из создателей ядерного щита России Радий Илькаев

Ученый внес крупный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия. Он был лауреатом госпремий СССР и РФ и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Сергей Дьячкин 11-12-2025 09:10
© Фото: Telegram/rosatomru

Скончался один из создателей ядерного щита нашей страны, почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев. Об этом сообщил глава Сарова Алексей Сафонов.

«Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почетного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ», - говорится в публикации.

Глава города добавил, что жизнь ученого стала частью не только истории Сарова, но и истории отечественного атомного проекта и истории страны. Илькаеву было 87 лет.

Выдающийся физик-ядерщик стал автором фундаментальных работ. Он лауреат государственных премий СССР и РФ, заслуженный деятель науки и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Илькаев родился 9 октября 1938 года в селе Тутура Иркутской области в семье учителя. Окончил физфак Ленинградского государственного университета, после чего устроился на работу в КБ-11 (сегодня - Российский федеральный ядерный центр в Сарове). Ученый прошел карьерный путь до ведущего специалиста и почетного научного руководителя учреждения.

Под руководством Илькаева разработана концепция сверхмощной лазерной установки «Искра-6». В 2000 году он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, в 2003-м - ее действительным членом. В Федеральном ядерном центре отметили, что Илькаев внес крупный вклад в развитие физико-математических методов, связанных с созданием ядерного оружия. Он - автор более 550 научных трудов и соавтор 13 патентов и свидетельств на изобретения.

#в стране и мире #физик #ученый #физик-ядерщик #Саров #атомный проект #российский федеральный ядерный центр #РФЯЦ-ВНИИЭФ #радий илькаев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 