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Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством»

Игнат Далакян
15:10 19.12.2022
Также высшего ордена удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков.
Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством»
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин 20 декабря примет участие в церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Двадцатого декабря в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград. Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер», - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Российского государства вручит ордена высшей степени «За заслуги перед Отечеством» временно исполняющим обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

Также высшего ордена удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков.

Ранее российский президент принял участие в церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда» в Кремле. Владимир Путин отметил, что государство преклоняется перед предками, которые создали великую, полную побед историю России.

Экспертное мнение и аналитика
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