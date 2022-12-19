В стране и мире Путин вручит Пушилину и Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» Игнат Далакян Также высшего ордена удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин 20 декабря примет участие в церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Двадцатого декабря в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин примет участие в церемонии вручения государственных наград. Высшими государственными наградами отмечена деятельность выдающихся россиян в области образования, науки, медицины и здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, а также ряда других сфер», - говорится в сообщении. Отмечается, что глава Российского государства вручит ордена высшей степени «За заслуги перед Отечеством» временно исполняющим обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. Также высшего ордена удостоены почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев и митрополит Ювеналий Поярков. Ранее российский президент принял участие в церемонии вручения Героям России медалей «Золотая Звезда» в Кремле. Владимир Путин отметил, что государство преклоняется перед предками, которые создали великую, полную побед историю России. Экспертное мнение и аналитика