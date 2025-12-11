Число вражеских беспилотников, сбитых за ночь на подлете к Москве, выросло до 31. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», - написал он в своем Telegram-канале, сообщив ранее еще о 29 сбитых дронах.

Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они устраняют последствия вражеских атак.

Киевский режим предпринимает регулярные попытки террористических атак на гражданские объекты, находящиеся на территории России. Так два часа назад, в 01.00 по московскому времени, мэр Москвы сообщал о четырех сбитых дронах, летевших на столицу. За несколько часов их число уже увеличилось до 31.