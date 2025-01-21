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Лукашенко: вооруженные банды хотят захватить кусок Белоруссии

Лукашенко попросил сограждан сообщать в полицию, если они увидят что-то подозрительное.
Владимир Рубанов 2025-01-21 18:14:37
© Фото: Alexander Welscher, dpa, Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что незаконные вооруженные группы у границ страны не отказались от планов нападения. Об этом он сказал во время общения с работниками Минского автозавода, сообщает БелТА.

Лукашенко попросил людей сообщать в полицию, если они увидят что-то подозрительное. Он сказал, что нужно беречь мир и безопасность.

«Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас, мы проверим», - попросил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что белорусы должны жить без войны. Он добавил, что страна должна быть безопасной.

«Сейчас мы видим угрозы на границе. Поэтому мы сосредоточены там», - отметил Лукашенко.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сказал, что иностранные спецслужбы активизировались перед выборами, которые пройдут в стране 26 января.

По его словам, в Польше создан центр для обучения боевиков, а на Украине идет подготовка членов экстремистских групп из Белоруссии.

Вольфович рассказал, что, возможно, экстремисты будут участвовать в захвате приграничных районов Белоруссии. После этого эти районы назовут «свободными», а западные страны отправят туда своих военных.

Ранее сообщалось, что дорогу на границе между Украиной и Белоруссией забаррикадировали валунами, противотанковыми ежами и бетонными столбами. Кроме того, от дороги в лес протянули колючую проволоку.

#в стране и мире #белоруссия #Украина #Польша #граница #Выборы #Александр Лукашенко #вооруженные банды
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