Лукашенко: вооруженные банды хотят захватить кусок Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что незаконные вооруженные группы у границ страны не отказались от планов нападения. Об этом он сказал во время общения с работниками Минского автозавода, сообщает БелТА.
Лукашенко попросил людей сообщать в полицию, если они увидят что-то подозрительное. Он сказал, что нужно беречь мир и безопасность.
«Если вы увидели что-то неординарное, что-то не то, проинформируйте нас, мы проверим», - попросил белорусский лидер.
Глава государства подчеркнул, что белорусы должны жить без войны. Он добавил, что страна должна быть безопасной.
«Сейчас мы видим угрозы на границе. Поэтому мы сосредоточены там», - отметил Лукашенко.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сказал, что иностранные спецслужбы активизировались перед выборами, которые пройдут в стране 26 января.
По его словам, в Польше создан центр для обучения боевиков, а на Украине идет подготовка членов экстремистских групп из Белоруссии.
Вольфович рассказал, что, возможно, экстремисты будут участвовать в захвате приграничных районов Белоруссии. После этого эти районы назовут «свободными», а западные страны отправят туда своих военных.
Ранее сообщалось, что дорогу на границе между Украиной и Белоруссией забаррикадировали валунами, противотанковыми ежами и бетонными столбами. Кроме того, от дороги в лес протянули колючую проволоку.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»