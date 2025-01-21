Эксперт оценил возможность введения США пошлин на товары ЕС

Европа и без того покупает американский газ, и купить еще больше, чем предлагают США, невозможно, заявил «Звезде» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, весь объем производящегося в США сжиженного природного газа уже законтрактован. И крупные европейские компании - покупатели этого СПГ - не связаны обязательствами перед американцами поставлять его в какие-то конкретные страны.

Поэтому если и есть смысл принуждать европейцев к закупкам большего количества газа, то только на пока еще строящихся заводах, считает Фролов.

«Единственное разумное объяснение за пределами простого политического трепа, которым это все является, это приглашение европейским компаниям быстренько подписывать контракты с новыми заводами на условиях "сжижай и плати"», - сказал эксперт.

Чтобы эти заводы строились, им нужно иметь гарантию возврата инвестиций, объяснил специалист.

«Чтобы иметь гарантию - у тебя должна быть твердая гарантия того, что если газ даже не будут забирать с завода, то все равно будут платить за сжижение. Если это условие есть в контракте, ты идешь в банк и говоришь: "Ребята, дайте денег, мы их точно вернем". И завод строится. Если нет - завод, скорее всего, не построится», - говорит эксперт.

Возможно, Трамп просто намекнул на то, что Европа является крупным импортером американских ресурсов и ей не следует вводить какие-то ограничения на них, иначе они столкнутся с пошлинами, предположил Фролов.

Накануне президент США Дональд Трамп потребовал от ЕС нарастить закупки нефти и газа у США, чтобы компенсировать торговый дефицит США с Евросоюзом. Иначе Штаты введут пошлины на европейские товары, пообещал он.