В Иркутске задержали местного жителя за поджог трансформаторной подстанции

Из-за возгорания подстанции 17 многоквартирных домов и два соцобъекта остались без электричества.
Виктория Бокий 11-12-2025 07:37
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в поджоге трансформаторной подстанции в Иркутске. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев», - говорится в сообщении.

Из-за возгорания были обесточены 17 многоквартирных домов и два соцобъекта. Известно, что местный житель снимал все свои действия на камеру.

Спустя несколько часов после совершения преступления подозреваемый был задержан. После задержания выяснилось, что иркутянин совершил поджог по указанию телефонных мошенников.

По факту совершения противоправного действия следователи возбудили уголовное дело. Теперь 22-летнему подозреваемому грозит 20 лет лишения свободы.

В конце ноября в Алтайском крае задержали двух подростков за попытку теракта на железной дороге. Сообщалось, что подозреваемые хотели поджечь релейный шкаф, надеясь получить за совершение преступления 25 тысяч рублей. 

#иркутск #Задержание #поджог #подозреваемый #МВД России #трансформаторная подстанция
