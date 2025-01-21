Саперы расчистили от боеприпасов ВСУ территорию под Угледаром

Инженерные расчеты группировки войск «Восток» работают в том числе на Угледарском направлении. Как выполняют задачи саперы, увидел наш корреспондент Олег Калинобродский.

На данной территории сложно встретить хотя бы одно уцелевшее здание. Отступая, украинские националисты раскидывали мины. Большая часть из них уничтожена нашими саперами. Противник минировал и дороги. Сейчас основные пути, по которым передвигаются наши военные, условно можно назвать безопасными.

Работа саперов в самом Угледаре сегодня - одна из самых тяжелых на всем участке фронта. Мины и снаряды здесь встречаются чуть ли не через каждый метр. Подъезды, лестницы, спуски в подвалы - сюрпризы могут поджидать на каждом углу.

«На каждый квадратный метр по пять боеприпасов в одном месте находили. Установка противником хитрых боеприпасов, которые требуют тоже определенного внимания, навыков, в первую очередь мастерства. Работы еще много для саперов», - говорит командир 90-го саперного полка с позывным Молния.

Разминирование Угледара ведется ежедневно, даже несмотря на то, что враг продолжает попытки атаковать с воздуха. Чуть выше Угледара наши инженерные подразделения разминируют бывшую скотоводческую ферму, которую боевики некогда превратили в свой основной опорный пункт на этом направлении. Вооружение использовали самое разное - от старых советских боеприпасов до современных западных. При этом в основном магнитных.

«При изменении электромагнитного поля... это достаточно наличие на бойце автомата либо другого предмета, который является металлическим, на расстоянии одного метра происходит подрыв. Мина достаточно серьезная, вплоть до просто перерезания ног», - говорит командир саперного взвода с позывным Велес.

Главное оружие сапера - зрение. Территорию бойцы делят на небольшие секции и обследуют каждый сантиметр. Во время очередного обхода ребята обнаружили французскую противотанковую мину. А дальше как по учебнику. К дрону привязывают небольшой боезаряд, сбрасывают и отходят на безопасное расстояние.

Но разминирование освобожденных территорий - лишь небольшая часть тех задач, которые выполняют инженерные войска. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают и те, кто практически на передовой создает для наших бойцов фортификационные укрытия - экскаваторщики.

Саперы работают в напряженных условиях. На наши позиции враг регулярно отправляет разведдроны и камикадзе. А потому один экскаватор охраняют сразу несколько бойцов. В случае появления в небе БПЛА их задача как можно быстрее его уничтожить. На вооружении - антидроновое ружье. Если вдруг не сработает антидроновое, в ход идет оружие стрелковое. А сам экскаватор оснащен системой радиоэлектронной борьбы.

В составе инженерных войск работают и кинологи. Собака в поиске скрытых мин - незаменимый друг наших бойцов. Способна обнаружить взрывчатку, спрятанную на глубине около метра. Еще одно подразделение занимается водообеспечением. Расчет может очистить воду из любых пресных источников.

Электрообеспечение на всей линии фронта - тоже задача инженеров. Ну и, конечно, ни один штурм не обходится без инженерной разведки. И даже в свой профессиональный праздник они на службе. Делом доказывают девиз инженерных войск: «Без нас - никто!»

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.