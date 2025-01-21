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Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду в зоне СВО

Кроме этого, Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся в боях.
2025-01-21 17:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду из состава группировки войск «Центр».

Российское оборонное ведомство уточнило, что эти соединения выполняют боевые задания на Красноармейском направлении в зоне спецоперации. 

Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, которые наиболее отличились при освобождении населенных пунктов ДНР. Он поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач. 

Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности «Центра». 

Завершая работу, начальник Генштаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск, а также поставил задачи на дальнейшие действия. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #валерий герасимов #генштаб вс рф #зона СВО #группировка «Центр»
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