В Минцифры заявили о хакерской атаке на подрядчика «Ростелекома»

Хакеры атаковали 21 января системы подрядчика «Ростелекома», сообщили в Минцифры. Злоумышленники не смогли получить доступ к «Госуслугам». Все данные на портале надежно защищены, заверили в министерстве.

Ранее во вторник в «Ростелекоме» заявили о возможной утечке информации из инфраструктуры подрядчика, который обслуживает интернет-ресурсы компании.

Личные данные частных клиентов подрядчика не утекли, добавили в Минцифры. Ресурсы, о которых писали в Интернете, не предназначены для работы с клиентами. На них не хранятся и не обрабатываются личные данные, уточнили в министерстве.

Системы «Ростелекома» защищены эшелонированным способом, при котором используют несколько дополняющих друг друга мер безопасности, говорится в сообщении. Специалисты по информационной безопасности компании не отвечали за системы подрядчика.

Минцифры вместе с «Ростелекомом» работает над усилением защиты, сообщили в министерстве. Все меры приняты, идет расследование.