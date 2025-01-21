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В Минцифры заявили о хакерской атаке на подрядчика «Ростелекома»

Злоумышленники не смогли получить доступ к «Госуслугам», сообщили в министерстве.
Владимир Рубанов 2025-01-21 16:37:49
© Фото: IMAGO, Silas Stein, Global Look Press

Хакеры атаковали 21 января системы подрядчика «Ростелекома», сообщили в Минцифры. Злоумышленники не смогли получить доступ к «Госуслугам». Все данные на портале надежно защищены, заверили в министерстве.

Ранее во вторник в «Ростелекоме» заявили о возможной утечке информации из инфраструктуры подрядчика, который обслуживает интернет-ресурсы компании.

Личные данные частных клиентов подрядчика не утекли, добавили в Минцифры. Ресурсы, о которых писали в Интернете, не предназначены для работы с клиентами. На них не хранятся и не обрабатываются личные данные, уточнили в министерстве.

Системы «Ростелекома» защищены эшелонированным способом, при котором используют несколько дополняющих друг друга мер безопасности, говорится в сообщении. Специалисты по информационной безопасности компании не отвечали за системы подрядчика.

Минцифры вместе с «Ростелекомом» работает над усилением защиты, сообщили в министерстве. Все меры приняты, идет расследование.

#защита #интернет #Хакеры #безопасность #атака #личные данные #инфраструктура #Ростелеком
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