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«Ростелеком» сообщил об утечке данных из инфраструктуры подрядчика

Сообщается, что потери особо чувствительных персональных данных не случилось.
Сергей Лебедев 2025-01-21 14:03:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Во вторник днем в «Ростелекоме» заявили о возможной утечке информации из инфраструктуры подрядчика, обслуживавшего интернет-ресурсы компании. Предварительно, потери особо чувствительных личных данных не случилось.

«Мы изучаем содержимое базы данных, чтобы определить, какая часть данных была скомпрометирована и относится ли она к компании», - сказано в официальном заявлении.

В «Ростелекоме» порекомендовали пользователям своих интернет-ресурсов сбросить пароли. Также желательно включить двухфакторную идентификацию там, где она доступна.

При этом в компании подчеркнули, что уже приняты все необходимые меры для устранения угрозы.

#Хакеры #Ростелеком #утечка данных #пароли #подрядчик #базы данных
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