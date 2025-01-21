«Ростелеком» сообщил об утечке данных из инфраструктуры подрядчика

Во вторник днем в «Ростелекоме» заявили о возможной утечке информации из инфраструктуры подрядчика, обслуживавшего интернет-ресурсы компании. Предварительно, потери особо чувствительных личных данных не случилось.

«Мы изучаем содержимое базы данных, чтобы определить, какая часть данных была скомпрометирована и относится ли она к компании», - сказано в официальном заявлении.

В «Ростелекоме» порекомендовали пользователям своих интернет-ресурсов сбросить пароли. Также желательно включить двухфакторную идентификацию там, где она доступна.

При этом в компании подчеркнули, что уже приняты все необходимые меры для устранения угрозы.