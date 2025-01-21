Экономист спрогнозировала курс доллара после прихода к власти Трампа

Курс доллара в период начала правления президента США Дональда Трампа и на протяжении всего 2025 года будет держаться в диапазоне 100-110 рублей. Такой прогноз сделала в беседе со «Звездой» экономист, член Комитета по образованию и социальной политике Торгово-промышленной палаты РФ Инна Литвиненко.

«Трамп уже сейчас показал свою жесткую политику и жесткие намерения диктовать условия миру, в том числе в торговле. Особенно это будет связано с Китаем, да и со странами БРИКС. Плюс Америка будет диктовать свои условия на всех рынках. И в первую очередь на рынке энергоресурсов. Он для нас самый важный», - говорит она.

Благодаря санкциям Россия сейчас как бы находится в безопасности от влияния глобальных трендов, отметила экономист. Но цена на нефть влияет на российский бюджет.

«И от того, как Трамп будет выстраивать работу на рынке нефти, как он будет влиять на него, зависит курс доллара. От этого будет зависеть наш бюджет и стоимость рубля», - объяснила Литвиненко.

Вряд ли доллар будет ниже 100 рублей, добавила эксперт. По ее словам, могут быть разве что краткосрочные колебания, когда американская валюта будет опускаться до 99 или даже 98 или расти до 110-112.

Накануне Дональд Трамп вступил в должность президента США. После этого курс доллара опустился до 100 рублей. В ноябре стоимость американской валюты приближалась к 110 рублям. Сейчас доллар торгуется на международном рынке Forex по цене 101,96.