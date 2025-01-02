Москвичей предупредили о похолодании до -7 градусов

В Москве кратковременное потепление продлится до 3 января. Уже в ночь на пятницу ожидается снижение температуры, которое приведет к образованию гололедицы на дорогах. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил метеоролог Александр Шувалов.

«Завтра в течение дня температура понизится до -5...-7 градусов. Такие вот погодные качели», - подчеркнул синоптик.

Напомним, в канун Нового года столицу накрыл сильный снегопад. Также обильные осадки прошли и 1 января.

А сегодня в Москве столбики термометров поднялись выше нуля градусов.