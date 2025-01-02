МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москвичей предупредили о похолодании до -7 градусов

Синоптики прогнозируют появление гололеда на дорогах.
Сергей Лебедев 2025-01-02 11:59:00
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве кратковременное потепление продлится до 3 января. Уже в ночь на пятницу ожидается снижение температуры, которое приведет к образованию гололедицы на дорогах. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил метеоролог Александр Шувалов.

«Завтра в течение дня температура понизится до -5...-7 градусов. Такие вот погодные качели», - подчеркнул синоптик.

Напомним, в канун Нового года столицу накрыл сильный снегопад. Также обильные осадки прошли и 1 января.

А сегодня в Москве столбики термометров поднялись выше нуля градусов.

#Москва #в стране и мире #Погода #оттепль #похолодание #синоптики
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 