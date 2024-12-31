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Вильфанд пообещал москвичам «волшебную погоду» в новогоднюю ночь

Сегодня утром на столицу обрушился сильный снегопад.
Сергей Лебедев 2024-12-31 14:26:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Москву в канун праздника накрыл сильный снегопад. Он начался в девять часов утра и продлится до вечера. По словам синоптиков, новогодняя ночь будет по-настоящему красочной.

«Именно в новогоднюю ночь произойдет небольшое изменение. И к западу от Москвы сформируется небольшой гребень высокого давления. Воздушные массы будут перемещаться уже с северо-запада. Это значит, что в течение новогодней ночи в центре европейской части России, в Москве, Московской области и отдельных областях температура будет отрицательной, -1...-4 градуса. Очень мягкая зима. И даже небольшой снежок. В новогоднюю ночь погода прогнозируется волшебная», - сказал  в беседе со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ожидается, что за первую неделю наступающего года выпадет половина месячной нормы осадков.

Напомним, ранее москвичей предупредили о похолодании в первые дни нового года. Оно будет сопровождаться существенным понижением давления - минимум на 20 мм ртутного столба.

#Москва #в стране и мире #Погода #снег #Роман Вильфанд #снегопад
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