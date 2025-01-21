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Военные инженеры развернули переправу через водоем в зоне СВО

В условиях, максимально приближенных к реальным боевым действиям, военнослужащие в кратчайшие сроки установили мостовой переход через водную преграду в рамках тренировок.
2025-01-21 16:15:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Запад» в рамках тренировки развернули через водоем тяжелый механизированный мост для прохождения военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры с возведением переправы в тыловом районе спецоперации.

«Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск "Запад" провели тренировку по развертыванию тяжелого механизированного моста ТММ 2М3», - говорится в сообщении.

Военные инженеры выбрали подходящий участок и возвели над водой переправу, по которой колонна техники может переходить на противоположный берег.

Кроме того, на тренировке военнослужащие отточили навыки противодействия БПЛА. Также были организованы посты РЭБ и пункты воздушного наблюдения для обеспечения безопасности наведения механизированного моста. После возведения переправы по ней прошла тяжелая военная техника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Военные инженеры #МО РФ #СВО
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