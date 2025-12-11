МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гинцбург: онковакцину против меланомы выпустят в 2026 году

На данный момент уже выпустили три партии для проверки работы оборудования и постановки соответствующего контроля.
Дарья Ситникова 11-12-2025 04:31
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В 2026 году выпустят онковакцину для терапии меланомы, которая будет вводиться людям. Об этом рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина, которая будет вводиться людям, будет выпускаться уже в новом году, по всей видимости», - сказал он.

Уже выпустили три партии. Людям их не вводят, а произвели для проверки работы оборудования. А также для постановки соответствующего контроля, показав, что выпускаемая вакцина соответствуем всем проверяемым параметрам. Гинцбург также сообщил, что тестовые партии мРНК-вакцины от рака выпустили в специализированном подразделении НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

О готовности вакцины стало известно в сентябре. Последние три года проводили регламентированные доклинические исследования. Они доказали безопасность и эффективность препарата. До этого вакцину тестировали на животных. Результаты показали подавление развития опухоли.

В среду стало известно, что фабрика Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи выпустила первые три тестовые серии вакцины от рака. Они получили весь разрешительный пакет документов на использование технологии.

#Россия #Медицина #Лечение #терапия #Гинцбург #меланома #онковакцина
