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FPV-дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ на Купянском направлении

Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по цели.
2025-01-21 14:47:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский FPV-дрон центра «Рубикон» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Купянском направлении. Кадры, которые видит оператор беспилотника в режиме реального времени, публикует Минобороны России.

«Несмотря на противодействие систем радиоэлектронной борьбы, расчетом FPV-дрона центра "Рубикон" временный пункт дислокации и личный состав ВСУ были уничтожены», - говорится в сообщении.

Судя по кадрам, попадание произведено с ювелирной точностью. На записи видно, как дрон приближается к цели, после чего запись прерывается. Камера другого беспилотника зафиксировала последствия удара - на месте попадания происходит взрыв и задымление.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #Купянское направление #FPV-дрон
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