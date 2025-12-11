МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава Euroclear предупредила о последствиях изъятия активов России

Глава Euroclear Валери Урбен назвала недопустимым использование денег в качестве оружия.
Ян Брацкий 11-12-2025 07:04
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press

Любое незаконное использование суверенных российских активов, замороженных на счетах в ЕС, может быть расценено как изъятие. С таким заявлением выступила глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен. Именно там хранится львиная доля российских активов. План Еврокомиссии по предоставлению Украине «репарационного займа» с использованием этих средств грозит Европе потерей доверия инвесторов, предупредила она.

«Последствия для Европы будут негативными. В нынешнем виде предложение по "репарационному кредиту" может быть воспринято международными инвесторами как конфискация. То есть это подрывает доверие к Европе и приведет к повышению процентных ставок финансирования всех стран ЕС», - сказала Урбен в интервью газете Corriere della Sera.

Кроме того, высока вероятность, что международный трибунал потом признает совершенные действия конфискацией и потребует возместить Москве всю сумму изъятых у нее активов. Таких возможностей у Euroclear нет, констатировала Урбен. Именно поэтому страны ЕС должны взять на себя гарантийные обязательства. В любом случае использование денег в качестве оружия ставит под вопрос надежность европейских рынков капитала, добавила она.

Ранее стало известно о планах ЕС объявить о достижении договоренностей по экспроприации суверенных активов РФ в течение текущей или следующей недели. Как уверяет The Times, «сделка очень близка». ЕК надеется, что добьется от стран Евросоюза на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации 210 миллиардов евро активов России, из которых 185 миллиардов заблокированы Euroclear в Брюсселе.

За развитием ситуации внимательно следят в Москве. На прошлой неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры России на изъятие замороженных активов станут сюрпризом для Евросоюза. По словам спикера, западные политики «узнают», что именно для них приготовила Российская Федерация.

