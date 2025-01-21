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Выбросы мазута зафиксировали на берегу Азовского моря

На данный момент собрано 150 килограммов загрязненного грунта.
Ирина Егорова 2025-01-21 13:28:50
© Фото: opershtab23, Telegram

После ЧП с танкерами на берегу Азовского моря зафиксированы выбросы мазута, сообщает 360.ru со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

«В районе урочища Кучугуры в Славянском районе на берегу обнаружили фракции нефтепродуктов - небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами», - говорится в сообщении.

Сегодня волонтеры и специалисты очистили шесть километров береговой полосы, собрав 150 килограммов загрязненного грунта. В работах участвовали 65 человек и семь единиц техники.

Зону мониторинга расширили до 265 километров - от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе.

Кроме этих работ, специалисты занимаются откачкой мазута из севшего на мель танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе. После крушения двух танкеров в декабре загрязнения нефтепродуктами находят в Крыму, в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском и Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района.

Из-за экологической катастрофы в связи с утечкой мазута пляжный отдых на Черном море находится под угрозой, считают экологи. 

#нефть #Черное море #танкеры #Азовское море #побережье #мазут
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