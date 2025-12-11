В США запустили сайт по продаже гражданства за $1 млн

Сайт по оформлению «Золотой карты» правительства США предлагает состоятельным иностранцам приобрести за один миллион долларов постоянный вид на жительство. Об этом написано на главной странице правительства США.

«Открой для себя жизнь в Америке», - гласит надпись на главной странице сайта.

Сбор за услуги министерства внутренней безопасности - $15 тысяч, сумма не возвращается. Потребуется перейти по ссылке и внести личную и финансовую информацию. Карту также могут и отозвать при тех или иных рисках в сфере безопасности.

После положительного ответа от проверки и взноса в один миллион долларов желающий получает резидентство в рекордные сроки. Процесс согласования занимает недели, уточнили власти.

В скором времени также обещают запустить вариант с платиновой картой: за пять миллионов долларов пожертвования заявитель получит право проживать в США до 270 дней в году без необходимости платить налоги.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ «Золотая карта», который создает новую визу для иностранцев, готовых заплатить 1 миллион долларов за ускоренную процедуру оформления. Нововведение также позволит компаниям спонсировать въезд иностранцев, заплатив 2 миллиона долларов.