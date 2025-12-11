МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США запустили сайт по продаже гражданства за $1 млн

Сбор за услуги министерства внутренней безопасности - $15 тысяч, сумма не возвращается.
Дарья Ситникова 11-12-2025 03:02
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Сайт по оформлению «Золотой карты» правительства США предлагает состоятельным иностранцам приобрести за один миллион долларов постоянный вид на жительство. Об этом написано на главной странице правительства США.

«Открой для себя жизнь в Америке», - гласит надпись на главной странице сайта.

Сбор за услуги министерства внутренней безопасности - $15 тысяч, сумма не возвращается. Потребуется перейти по ссылке и внести личную и финансовую информацию. Карту также могут и отозвать при тех или иных рисках в сфере безопасности.

После положительного ответа от проверки и взноса в один миллион долларов желающий получает резидентство в рекордные сроки. Процесс согласования занимает недели, уточнили власти.

В скором времени также обещают запустить вариант с платиновой картой: за пять миллионов долларов пожертвования заявитель получит право проживать в США до 270 дней в году без необходимости платить налоги.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ «Золотая карта», который создает новую визу для иностранцев, готовых заплатить 1 миллион долларов за ускоренную процедуру оформления. Нововведение также позволит компаниям спонсировать въезд иностранцев, заплатив 2 миллиона долларов.

#сша #Трамп #Иностранцы #постоянный вид на жительство #золотая карта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 