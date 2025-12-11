На форуме «Вместе победим» обсудили трудоустройство героев СВО

Более 16 500 героев специальной военной операции обратились в региональные филиалы фонда «Защитники Отечества» с целью трудоустройства и около 55% из них получили работу. Адаптацию ветеранов СВО, их возвращение к мирной и трудовой жизни обсудили участники панельной дискуссии «Возвращаться домой - и жить: трудоустройство и адаптация участников СВО после фронта». Мероприятие состоялось в рамках Форума ветеранов СВО «Вместе победим».

Участниками обсуждения стали министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр транспорта РФ Андрей Никитин, а также кавалер ордена Мужества, участник программы развития для ветеранов СВО «Время героев» Павел Якушев.

«Участники СВО - люди с особой жизненной силой и энергией, они настроены на созидание, готовы работать, чтобы менять уклад в родных селах и городах. Поэтому важно помочь им раскрыть свой потенциал, создать все условия, чтобы ребята быстро адаптировались к мирной жизни, отучились и смогли продолжить свой профессиональный путь. В этот процесс вовлечено и государство, и частный сектор, весь транспортный комплекс страны», - сказал министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Глава ведомства уточнил, что сегодня для героев спецоперации в транспортном комплексе страны создаются высокотехнологичные рабочие места для повышения производительности.

«Например, в рамках выставки "Дорога" в Минеральных Водах продемонстрировали, как при помощи беспилотных технологий укладывать асфальт. Обучение этому занимает всего 10 дней. Строительной техникой дистанционно управлял Юрий Осолодков - ветеран и кавалер ордена Мужества, получивший серьезные ранения на СВО», - уточнил Никитин.

Эффективность в вопросе трудоустройства ветеранов спецоперации показали ярмарки вакансий, в которых участвуют тысячи защитников Родины по всей стране. Благодаря таким ярмаркам работу получили свыше 2500 ветеранов и членов их семей.

«За 2025 год по итогам ярмарок вакансий, которые мы провели совместно с фондом "Защитники Отечества", на предприятия топливно-энергетического комплекса было трудоустроено 688 ветеранов СВО. Перед Минэнерго России стоит стратегическая задача: решить проблему кадрового дефицита и в то же время обеспечить качественную адаптацию и трудоустройство участников СВО в гражданской жизни», - отметил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

Глава Минэнерго подчеркнул, что ведомство ставит перед собой цель - обеспечить устойчивый приток ветеранов в топливно-энергетический комплекс и создать для них такие условия, при которых они смогут реализовать свой потенциал и продолжить служение стране в мирной профессии.

«Адаптация - комплексная задача. Помимо медицинской реабилитации и психологической поддержки, ключевую роль играет не просто возвращение участников спецоперации к мирной жизни, а их активное участие в построении инклюзивного общества. Когда ветераны становятся наставниками, опорой для молодежи и равноправными соавторами социальных изменений», - полагает кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Павел Якушев.

Форум ветеранов СВО «Вместе победим!» - ключевая площадка для диалога, обмена опытом и выработки совместных решений по поддержке интеграции защитников в мирную жизнь и оказанию помощи их семьям. В этом году форум проходит в третий раз.

Важность подобной работы ранее высоко оценила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Она подчеркнула, что основная задача фонда «Защитники Отчества» - помогать героям возвращаться к мирной жизни, а форум создает пространство для обмена опытом и вовлечения ветеранов СВО в социальные и общественные проекты. Все это, по словам Цивилевой, помогает им быстрее социализироваться и найти новые возможности для себя.