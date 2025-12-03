Цивилева отметила роль форума «Вместе победим» в поддержке ветеранов СВО

Около 1 000 ветеранов специальной военной операции и членов их семей из 89 регионов станут участниками форума «Вместе победим», который пройдет 10 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия, среди которых фонд «Защитники Отечества», возглавляемый статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой.

Замминистра подчеркнула, что основная задача фонда «Защитники Отечества» - помогать героям возвращаться к мирной жизни, а форум создает пространство для общения, обмена опытом и вовлечения ветеранов в общественные и социальные проекты. По ее словам, участие в таких инициативах помогает им быстрее социализироваться и находить новые возможности.

«Мы создаем условия, чтобы герои могли реализовать себя в самых разных сферах и отраслях экономики, бизнесе, органах власти всех уровней», - сказала Цивилева.

Деловая программа форума будет посвящена вопросам комплексной реабилитации, трудоустройства, патриотического воспитания и поддержки семей участников СВО. Для гостей предусмотрены консультации юристов, специалистов по социальной и медицинской реабилитации.

Культурная часть включает встречу с художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимиром Машковым, кинопоказы, гала-концерт и экскурсии.

Фонд «Защитники Отечества», созданный по указу президента РФ, оказывает ветеранам СВО персональную поддержку, включая переобучение, трудоустройство, адаптацию жилья, социальное сопровождение и реабилитацию. Филиалы фонда работают во всех регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.