Цивилева отметила роль форума «Вместе победим» в поддержке ветеранов СВО

Форум «Вместе победим» станет ключевой площадкой для диалога, обмена опытом, выработки совместных решений по поддержке ветеранов, а также оказания всесторонней помощи их семьям.
03-12-2025 14:53
© Фото: фонд «Защитники Отечества»

Около 1 000 ветеранов специальной военной операции и членов их семей из 89 регионов станут участниками форума «Вместе победим», который пройдет 10 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия, среди которых фонд «Защитники Отечества», возглавляемый статс-секретарем - заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой.

Замминистра подчеркнула, что основная задача фонда «Защитники Отечества» - помогать героям возвращаться к мирной жизни, а форум создает пространство для общения, обмена опытом и вовлечения ветеранов в общественные и социальные проекты. По ее словам, участие в таких инициативах помогает им быстрее социализироваться и находить новые возможности.

«Мы создаем условия, чтобы герои могли реализовать себя в самых разных сферах и отраслях экономики, бизнесе, органах власти всех уровней», - сказала Цивилева.

Деловая программа форума будет посвящена вопросам комплексной реабилитации, трудоустройства, патриотического воспитания и поддержки семей участников СВО. Для гостей предусмотрены консультации юристов, специалистов по социальной и медицинской реабилитации.

Культурная часть включает встречу с художественным руководителем Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимиром Машковым, кинопоказы, гала-концерт и экскурсии.

Фонд «Защитники Отечества», созданный по указу президента РФ, оказывает ветеранам СВО персональную поддержку, включая переобучение, трудоустройство, адаптацию жилья, социальное сопровождение и реабилитацию. Филиалы фонда работают во всех регионах страны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Анна Цивилева #фонд «Защитники Отечества» #Форум Вместе победим
