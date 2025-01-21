Косачев объяснил указ Трампа о приостановке помощи другим странам

Подписанный американским президентом Дональдом Трампом указ о 90-дневной приостановке всех программ помощи другим странам не касается военной сферы. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Нет прямых последствий для оказания военной помощи той же Украине. Я могу ошибаться, но, если я правильно прочитал указ, он все-таки немного о другом. Военные программы помощи будут реализовывать и в этот 90-дневный период. Будут ли они реализовываться, зависит уже конкретно от того, что Трамп предполагает сделать на украинском направлении», - сказал сенатор.

Косачев отметил, что новый лидер США ведет себя как прагматичный и циничный бизнесмен. Дональду Трампу важно видеть результат от инвестиций. Это касается и помощи другим странам.

«В глазах Трампа эта помощь не бесплатная. Если она даже носит невозвратный характер, она должна в итоге приводить к правильным действиям тех стран, которые ее получают, с точки зрения глобальных интересов США», - добавил парламентарий.

Напомним, Дональд Трамп после инаугурации подписал указ о приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней. Речь идет о помощи, предоставляемой «в целях международного развития».