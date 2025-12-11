МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Англии нашли древнейший костер, который горел 400 000 лет назад

Ученые также нашли множество артефактов человеческого происхождения, включая обломки орудий труда и фрагменты пирита.
Дарья Ситникова 11-12-2025 02:30
© Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press

В английском графстве Суффолк ученые обнаружили самые древние в истории Европы следы костра. Об этом сообщила пресс-служба Британского музея.

Во время проведения раскопок в одном из глиняных карьеров, которые расположены в окрестностях деревни Барнэм, произошло само это открытие. Также ученые нашли множество артефактов человеческого происхождения, включая обломки орудий труда и фрагменты пирита.

С помощью ИК-спектроскопов они изучили почву, находящуюся рядом с артефактами. Выяснилось, что этот участок стоянки неандертальцев нагревался до 400-600 градусов Цельсия на протяжении четырех и более часов, пишет RT.

Специалисты узнали, что огонь развели приблизительно 400 тысяч лет назад. Возраст предыдущей самой древней находки такого рода составлял всего 50 тысяч лет.

Археологам ранее удалось поймать жилой горизонт третьего века в древнем городище Артезиане в Крыму. Специалисты осмотрели находки, изучили хозяйственные ямы, которые выкапывали греки для хранения зерна. Слои грунта - пласты времени для археологов.

Они также нашли клад поменьше - вещица с мистическим смыслом, по словам археологи. Бронзовое зеркало, в которое никто не смотрелся 1 700 лет. Находка уникальная, и теперь будет восстановлена.

#в стране и мире #открытие #история #Англия #Раскопки #костер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 