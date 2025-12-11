В Англии нашли древнейший костер, который горел 400 000 лет назад

В английском графстве Суффолк ученые обнаружили самые древние в истории Европы следы костра. Об этом сообщила пресс-служба Британского музея.

Во время проведения раскопок в одном из глиняных карьеров, которые расположены в окрестностях деревни Барнэм, произошло само это открытие. Также ученые нашли множество артефактов человеческого происхождения, включая обломки орудий труда и фрагменты пирита.

С помощью ИК-спектроскопов они изучили почву, находящуюся рядом с артефактами. Выяснилось, что этот участок стоянки неандертальцев нагревался до 400-600 градусов Цельсия на протяжении четырех и более часов, пишет RT.

Специалисты узнали, что огонь развели приблизительно 400 тысяч лет назад. Возраст предыдущей самой древней находки такого рода составлял всего 50 тысяч лет.

