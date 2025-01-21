Расчет «Гиацинта» группировки войск «Днепр» уничтожил орудие ВСУ

Расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б» из состава группировки войск «Днепр» уничтожил орудие противника на Каховском направлении. Также ВСУ понесли потери в живой силе, сообщило Минобороны России и продемонстрировало кадры с боевой работой.

При полете над правым берегом Днепра оператор дрона выявил орудие противника, которое вело огонь по нашим позициям. После доразведки и подтверждения цели координаты передали расчету. Расчет навел орудие и поразил цель. Огонь корректировался с помощью БПЛА, их же камеры зафиксировали попадания.

«В ходе контрбатарейной борьбы личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил орудие и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили огнем «Гиацинта» орудие ВСУ в Курской области. Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.