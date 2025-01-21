МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Гиацинта» группировки войск «Днепр» уничтожил орудие ВСУ

Помимо орудия, как сообщило российское оборонное ведомство, был уничтожен личный состав ВСУ.
2025-01-21 13:11:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б» из состава группировки войск «Днепр»  уничтожил орудие противника на Каховском направлении. Также ВСУ понесли потери в живой силе, сообщило Минобороны России и продемонстрировало кадры с боевой работой.

При полете над правым берегом Днепра оператор дрона выявил орудие противника, которое вело огонь по нашим позициям. После доразведки и подтверждения цели координаты передали расчету. Расчет навел орудие и поразил цель. Огонь корректировался с помощью БПЛА, их же камеры зафиксировали попадания.

«В ходе контрбатарейной борьбы личный состав пушки "Гиацинт-Б" точным попаданием уничтожил орудие и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что артиллеристы уничтожили огнем «Гиацинта» орудие ВСУ в Курской области. Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #СВО #Гиацинт-Б
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка во Вьетнаме
2
Народный ОПК
3
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
4
МиГ. 85 лет в строю
5
Военная приемка в Китае
6
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
7
Связь в зоне СВО. Продолжение
8
РХБЗ в зоне СВО
9
Казанское. Высшее. Танковое
10
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 