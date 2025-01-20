Артиллеристы уничтожили огнем «Гиацинта» орудие ВСУ в Курской области

Расчет буксируемого орудия «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ уничтожил замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадрами боевой работы крымских артиллеристов-десантников поделилось Минобороны России.

В развалинах домов разведка обнаружила замаскированное орудие ВСУ, которое вело огонь по нашим передовым позициям и мешало продвижению российских штурмовых групп. Координаты передали артиллеристам. Расчет навел орудие и поразил цель. Огонь корректировался с помощью БПЛА.

«Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил замаскированное орудие ВСУ, где после первого выстрела произвел корректировку, а вторым выстрелом точно поразил цель, уничтожив артиллерийскую установку противника», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что расчет «Гиацинта» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Операторы беспилотников выявили скрывавшихся в лесополосе украинских боевиков и передали координаты артиллеристам. Расчет нанес удары по блиндажам и огневым точкам противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.