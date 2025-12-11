МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Собянин: силы ПВО сбили шесть БПЛА, летевших на Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Дарья Ситникова 11-12-2025 01:09
© Фото: Dmitry Grigoriev Argumenty i Fakty, Global Look Press

Силы ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА, которые летели на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», - написал он в своем Telegram-канале, сообщив, что позже сбили еще четыре украинских беспилотника.

По данным градоначальника, на месте обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Они устраняют последствия вражеских атак.

Киевский режим предпринимает регулярные попытки террористических атак на гражданские объекты, находящиеся на территории России. Так в ночь на десятое декабря ПВО ликвидировала над российскими регионами 20 беспилотников киевского режима. Наибольшее число дронов сбили над Брянской областью.

#Москва #бпла #ВСУ #Собянин #уничтожение
