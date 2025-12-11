Силы ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА, которые летели на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», - написал он в своем Telegram-канале, сообщив, что позже сбили еще четыре украинских беспилотника.

По данным градоначальника, на месте обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб. Они устраняют последствия вражеских атак.

Киевский режим предпринимает регулярные попытки террористических атак на гражданские объекты, находящиеся на территории России. Так в ночь на десятое декабря ПВО ликвидировала над российскими регионами 20 беспилотников киевского режима. Наибольшее число дронов сбили над Брянской областью.