Начальник инженерных войск Ставицкий вручил госнаграды военнослужащим

Военнослужащие инженерных войск получили государственные награды из рук начальника этих войск генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. Об этом сообщает Минобороны России.

Также Ставицкий поздравил военнослужащих с 324-й годовщиной создания инженерных войск.

«Поздравляю всех с праздником, благодарю за службу и ратный труд. Желаю вам крепкого здоровья и новых достижений во имя России!» - заявил он.

Он вручил ордена Мужества, медали Жукова, Суворова, а также «За отвагу» и «За храбрость».

В конце мероприятия Юрий Ставицкий выразил благодарность за ратный труд. Он напомнил, что успех в выполнении задач приближает победу. При этом необходимость их выполнять продолжится и после завершения спецоперации - саперам будет необходимо обезвреживать взрывоопасные предметы.

Как только церемония завершилась, военнослужащие вернулись на позиции, чтобы продолжить выполнять задачи инженерного обеспечения.

Ранее сообщалось, что российские саперы расчистили от украинских боеприпасов территорию под Угледаром. Сейчас в этом районе находят до пяти взрывоопасных предметов на квадратный метр.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.