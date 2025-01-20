Взятый в плен российскими военнослужащими в Курской области украинец Виктор Гордиенко рассказал, что в ВСУ переводят в пехоту неугодных, то есть солдат, конфликтующих с командованием. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«Это шли неугодные. Несогласные с начальством, возмущенные. Ну, кто мог проигнорировать какой-то наказ. Отказались поехать в лес, по дрова, заготовить дров. Если себе - то я не против, если начальству - то мне это было неинтересно. Кто плохо работает, тот уже неугодный. Всех неугодных отправляют в пехоту», - поделился он.

Как утверждает Гордиенко, группу солдат ВСУ отправили воевать без инструктажа, поручив им любой ценой держать оборону. Когда ВС РФ открыли огонь, украинцы понесли потери в личном составе. В блиндаже находились пять украинских военных, один был уничтожен, трое разбежались. Из вооружения остались только автоматы, поэтому противостоять российским военным было бессмысленно.

Пленный обвинил украинские власти в уничтожении собственных граждан. Также Гордиенко констатировал, что в его стране призывают в армию всех подряд, включая инвалидов, не годных к службе. По словам Виктора, Украина рано или поздно исчезнет.

Ранее другой пленный рассказал о желании увидеть депутатов Верховной рады и лидера киевского режима Владимира Зеленского в окопах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.