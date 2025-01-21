Адвокат рассказал о деле Пичугина, дрейфовавшего 67 дней в Охотском море

Адвокат дрейфовавшего на лодке в Охотском море Михаила Пичугина Андрей Назаров опроверг в разговоре со «Звездой» информацию, что его подзащитному предъявлено обвинение.

«Я не знаю, откуда у вас такие сведения, обвинения ему никто не предъявил. Из первых источников я заявляю, что обвинения Михаилу Пичугину никто не предъявил», - отметил правозащитник.

Назаров уточнил, что Пичугин проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого.

«Сейчас идет проверка в рамках возбужденного уголовного дела. Следователи проверяют все аргументы, что там было - либо преступление, либо стечение обстоятельств», - добавил он.

Некоторые СМИ сегодня сообщили, что Пичугину предъявлены обвинения по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. В таком случае ему может грозить до семи лет тюрьмы.

Напомним, что Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и племянником Ильей отправились в путешествие длиной 150 километров на лодке, чтобы посмотреть на китов в Охотском море. Лодка 67 дней дрейфовала в открытом море. Рыбаки обнаружили туристов 14 октября, тогда в живых остался только сам Пичугин, а его родственники, вероятно, погибли от обезвоживания и голода.

Пострадавшего доставили в Магаданскую областную больницу, за время экстремального путешествия он потерял более 50 килограммов. Несколько дней Пичугин находился в реанимации, а потом проходил лечение в отделении гастроэнтерологии. Его выписали 29 октября.