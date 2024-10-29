Спасенный в Охотском море турист набрал в больнице девять килограммов

Выжившего после 67-дневного дрейфа в Охотском море туриста Михаила Пичугина выписали из Магаданской областной больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил заведующий отделением гастроэнтерологии Геннадий Ляшенко.

«Выписали его в удовлетворительном состоянии. Он переносит обычные физические нагрузки, самостоятельно кушает. Некоторые показатели лабораторные снижены, в частности, еще не вернулся к норме гемоглобин, но с положительной динамикой», - отметил медик.

Михаил Пичугин в больнице набрал девять килограммов. Его психологическое состояние, по словам врача, нормальное.

«Судя по всему, человек с сильным характером», - отметил Ляшенко.

Сегодня спасенный путешественник отправится домой в Улан-Удэ. Там он будет дальше наблюдаться у врачей.