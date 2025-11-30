Дроны ВСУ атаковали скорую в Васильевке Запорожской области

В Васильевке Запорожской области вражеские дроны атаковали карету скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

БПЛА противника атаковал скорую помощь, когда врачи транспортировали пациента. В момент удара в машине находились пять человек - два врача, санитарка, водитель и пациент.

По данным губернатора Запорожской области, пострадавших в результате удара нет. Пациент, который находился в скорой в момент атаки, доставлен в больницу.

«Абсолютно циничная атака, которая показывает звериную натуру противника. Благодарен медицинским работникам, которые в сложных условиях выполняют свой долг по спасению людей», - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшую ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 287 украинских дронов. Большая часть общего числа сбитых БПЛА пришлась на Брянскую область.