Дроны ВСУ атаковали скорую в Васильевке Запорожской области

В момент удара в машине находились пять человек - два врача, санитарка, водитель и пациент.
Виктория Бокий 11-12-2025 10:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: BalitskyEV, Telegram

В Васильевке Запорожской области вражеские дроны атаковали карету скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

БПЛА противника атаковал скорую помощь, когда врачи транспортировали пациента. В момент удара в машине находились пять человек - два врача, санитарка, водитель и пациент.

По данным губернатора Запорожской области, пострадавших в результате удара нет. Пациент, который находился в скорой в момент атаки, доставлен в больницу.

«Абсолютно циничная атака, которая показывает звериную натуру противника. Благодарен медицинским работникам, которые в сложных условиях выполняют свой долг по спасению людей», - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшую ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 287 украинских дронов. Большая часть общего числа сбитых БПЛА пришлась на Брянскую область.

#в стране и мире #бпла #дроны #запорожская область #васильевка #Евгений Балицкий
