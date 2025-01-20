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Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию украинских боевиков в Курской области

Летчики нанесли ракетный удар по подразделениям ВСУ в рамках поддержки сухопутных войск.
2025-01-20 10:37:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о срыве ротации военнослужащих ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж вертолета Ми-28НМ. 

Летчики выполняли боевую задачу по поддержке сухопутных войск. Они применили авиационные ракеты, целясь по заранее заданным координатам. Российское оборонное ведомство отметило, что в результате нанесения удара удалось уничтожить украинских боевиков и технику врага - это подтвердил передовой авиационный наводчик. 

Нанеся удар, экипаж вертолета выполнил противоракетное маневрирование, сделав это на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, чтобы не позволить поразить себя украинским расчетам переносных зенитных ракетных комплексов. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ. Летчики также действовали в курском приграничье. Как и экипаж Ми-28НМ, о котором говорилось выше, они применили авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #Ми-28НМ #Курская область #армейская авиация #приграничье
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