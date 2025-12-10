Подразделения 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» установили полный контроль над селом Остаповское в Покровском районе Днепропетровской области. Как рассказал штурмовик с позывным Лавр, бойцы скрытно преодолели заболоченную местность и реки, воспользовавшись условиями плохой видимости, и застали обороняющиеся подразделения ВСУ врасплох.

«Открытые районы были заминированы, поэтому приходилось идти по болотам. Все мокрые, но зато целые дошли. Были туманы, видимость минимальная. Подошли мы нежданчиком. С подветренной стороны, в темноте», - поделился Лавр.

Бои за населенный пункт продолжались несколько недель. Подразделения наступали со стороны ранее освобожденных населенных пунктов Даниловка и Нечаевка. По данным корреспондента, противник потерял до сотни военнослужащих и около 10 единиц техники. Были захвачены двое пленных, которые, по их словам, были принудительно мобилизованы и отправлены на позиции без подготовки.

«Взяли двух пленных, они сказали: "Мы не хотим воевать". Их принужденно заставили, сюда привезли, как они нам рассказали. Привезли, дали автомат и отправили на фронт», - пояснил командир отделения с позывным Стаф.

Украинские подразделения заранее заминировали мост через реку Гайчур для сдерживания наступления, однако российские операторы БПЛА уничтожили переправу, что создает угрозу потери противником всей оборонительной линии вдоль реки.

В настоящее время группировка «Восток» расширяет зону контроля южнее Покровского - ключевого логистического узла ВСУ в регионе. По словам участников операции, снабжение противника в этом районе практически парализовано, а дороги находятся под огневым контролем российских войск.

«Логистику им нарушили, у них сейчас снабжения там почти не осталось. Это все под нашим огневым контролем. Поэтому им очень туго приходится. Ни ротации, ни снабжения, ничего толком уже не получают. Только сдаваться либо быть ликвидированными. Больше никак», - заявил стрелок с позывным Шум.

Одновременно продолжаются бои в городской черте Гуляйполя Запорожской области, где российские штурмовики продвигаются к центру города.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.