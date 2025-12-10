В США представили законопроект о выходе страны из НАТО

Американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО. Об этом следует из сообщения на сайте офиса законодателя.

Известно, что новый проект носит название «Закон о НАТО». В сообщении указывается, что Североатлантический альянс - это «пережиток холодной войны».

«НАТО - это пережиток холодной войны. Мы должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей собственной страны, а не социалистических стран», - приводит фрагмент из заявления RT.

Конгрессмен подчеркивает, что альянс был создан для противодействия СССР, который распался более 30 лет назад. Он добавил, что участие в блоке стоило налогоплательщикам США триллионы долларов, а также оно создает риски вовлечения Соединенных Штатов в иностранные конфликты. Америка, по словам Масси, должна быть «одеялом безопасности» для всего мира.

Отмечается, что законопроект обязывает американского президента Дональда Трампа официально уведомить НАТО о выходе и запретить использование средств из бюджета для финансирования структур альянса. Такой же документ в сенате представил республиканец Майк Ли.

Ранее в МИД России заявили о переосмыслении США своей внешней политики. По мнению американиста Малека Дудакова, которым он поделился со «Звездой», новая стратегия национальной безопасности США предлагает не конфликтовать с Россией, а договориться о стратегической стабильности. Специалист считает, что нынешний документ более реалистичен, чем предыдущие, и гораздо ближе к реальности.