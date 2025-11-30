МИД Норвегии объявил о поиске специалистов со знанием русского языка

Министерство иностранных дел Норвегии объявило о поиске сотрудников, которые владеют русским языком и хорошо разбираются в российском обществе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Для того, чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории», - указано в материале.

Уточняется, что желающих пригласили на встречу в онлайн формате, которая пройдет 16 декабря с участием сотрудников дипломатических миссий в Осло, Москве, Киеве и Вашингтоне. На ней расскажут о том, как знания о России и ее языке могут применяться в работе норвежского внешнеполитического ведомства. Кандидаты, которые обладают знаниями по другим регионам, помимо России и Восточной Европы, МИД планирует провести отдельную встречу в другой день.

Ранее стало известно, что в 2026 году Норвегия планирует выделить почти 8,5 миллиарда долларов Украине, из них 6,9 миллиарда долларов - в рамках военной помощи. В сообщении уточняется, что 1,4 миллиарда долларов будут предоставлены Киеву в качестве гражданской помощи, а 6,9 миллиарда долларов - в качестве военной помощи. Также власти Норвегии хотят выделить еще почти 200 миллионов долларов на новый совместный пакет военной помощи Киеву от стран НАТО.