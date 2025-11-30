МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД Норвегии объявил о поиске специалистов со знанием русского языка

Желающих пригласили на встречу в онлайн формате, которая пройдет 16 декабря с участием сотрудников дипломатических миссий в Осло, Москве, Киеве и Вашингтоне.
Дарья Ситникова 10-12-2025 05:24
© Фото: Hans Lippert, imageBROKER.com, Global Look Press

Министерство иностранных дел Норвегии объявило о поиске сотрудников, которые владеют русским языком и хорошо разбираются в российском обществе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Для того, чтобы внешнеполитическая служба могла отстаивать интересы Норвегии, нам необходимы сотрудники со знанием русского языка и знаниями о российских обществе, культуре и истории», - указано в материале.

Уточняется, что желающих пригласили на встречу в онлайн формате, которая пройдет 16 декабря с участием сотрудников дипломатических миссий в Осло, Москве, Киеве и Вашингтоне. На ней расскажут о том, как знания о России и ее языке могут применяться в работе норвежского внешнеполитического ведомства. Кандидаты, которые обладают знаниями по другим регионам, помимо России и Восточной Европы, МИД планирует провести отдельную встречу в другой день.

Ранее стало известно, что в 2026 году Норвегия планирует выделить почти 8,5 миллиарда долларов Украине, из них 6,9 миллиарда долларов - в рамках военной помощи. В сообщении уточняется, что 1,4 миллиарда долларов будут предоставлены Киеву в качестве гражданской помощи, а 6,9 миллиарда долларов - в качестве военной помощи. Также власти Норвегии хотят выделить еще почти 200 миллионов долларов на новый совместный пакет военной помощи Киеву от стран НАТО.

#Россия #в стране и мире #русский язык #норвегия #Сотрудники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 