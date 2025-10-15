МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Норвегия хочет выделить Украине 8,5 миллиарда долларов в 2026 году

Украине будут предоставлены 1,4 миллиарда долларов в качестве гражданской помощи и 6,9 миллиарда долларов - в качестве военной помощи.
Екатерина Пономарева 2025-10-15 14:30:34
© Фото: Carl Sandin, Global Look Press

В следующем году правительство Норвегии планирует выделить почти 8,5 миллиарда долларов Украине, из них 6,9 миллиарда долларов - в рамках военной помощи. Об этом сообщили норвежские власти.

«Норвежское правительство предлагает сохранить в 2026 году рекордно высокий объем поддержки Украины в размере 85 миллиардов норвежских крон», - говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны.

В сообщении уточняется, что 1,4 миллиарда долларов будут предоставлены Украине в качестве гражданской помощи и 6,9 миллиарда долларов - в качестве военной помощи. Также власти Норвегии хотят выделить еще почти 200 миллионов долларов на новый совместный пакет военной помощи Киеву от стран НАТО.

Ранее сегодня в МИД Польши заявили о планах Украины воевать еще три года. По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Евросоюз поддержал данные планы Киева. В Кремле считают, что основная проблема, из-за которой переговоры по мирному урегулированию конфликта приостановлены, состоит в том, что киевский режим ежедневно провоцируется Европой на продолжение войны.

