МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зеленский заявил, что США не видят Украину в НАТО

Зеленский также уточнил, что у Украины отсутствуют шансы на вступление в НАТО.
Дарья Ситникова 10-12-2025 04:16
© Фото: SOPA Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский заявил, что у Украины отсутствуют шансы на вступление в НАТО, США и другие страны не видят Киев в Североатлантическом альянсе. Его слова приводит украинское издание Новости.LIVE.

 «Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там», - сказал он.

Герой России и ДНР, участник программы «Время героев», советник председателя Законодательного собрания Краснодарского края Артем Чумаров ранее рассказал ведущей программы «Между тем» Натальей Метлиной, что Украину никто не ждет в НАТО. Он уточнил, что альянсу нужен Киев только для создания напряженности на российских границах.

#в стране и мире #Украина #НАТО #сша #Зеленский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 