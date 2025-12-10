Владимир Зеленский заявил, что у Украины отсутствуют шансы на вступление в НАТО, США и другие страны не видят Киев в Североатлантическом альянсе. Его слова приводит украинское издание Новости.LIVE.

«Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там», - сказал он.

Герой России и ДНР, участник программы «Время героев», советник председателя Законодательного собрания Краснодарского края Артем Чумаров ранее рассказал ведущей программы «Между тем» Натальей Метлиной, что Украину никто не ждет в НАТО. Он уточнил, что альянсу нужен Киев только для создания напряженности на российских границах.