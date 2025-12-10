Герой России Чумаров объяснил, почему Украину не ждут в НАТО

Украину никто не ждет в НАТО и шансов на вступление в альянс у нее нет. Таким мнением с ведущей программы «Между тем» Натальей Метлиной поделился Герой России и ДНР, участник программы «Время героев», советник председателя Законодательного собрания Краснодарского края Артем Чумаров.

«В НАТО не могут принять страну, пока она в конфликте. Но они могут через это перешагнуть. В тоже время, им эта страна не нужна. Она им нужна только для создания напряженности на наших границах. Один из вариантов - получить выход к морю», - объяснил Чумаров.

Впрочем, этой привилегии Украина может лишиться в скором времени, если ее атаки на танкеры в черноморской акватории не прекратятся. Об этом ранее говорил президент Владимир Путин. В ответ на действия ВСУ, которые российский лидер назвал пиратством, наши войска могут расширить номенклатуру ударов по украинским портам и судам, которые заходят в них, предупредил он.

Также президент отметил, что в случае, если атаки продолжатся, Россия рассмотрит возможность ответных мер в отношении кораблей тех стран, которые помогают Украине совершать подобные акции. В крайнем случае Москва лишит Украину выхода к морю, предупредил Путин.

Напомним, 29 ноября два танкера, Kairos и Virat, подверглись атаке со стороны украинских морских беспилотников. Корабли получили повреждения, экипажи не пострадали.