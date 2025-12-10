МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Очаг находился примерно в 300 километрах от полуострова на глубине около 80 километров.
Дарья Ситникова 10-12-2025 03:42
© Фото: Guo Feizhou, XinHua, Global Look Press

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Подземный толчок зарегистрировали в 19:43 UTC в акватории Тихого океана. Очаг находился примерно в 300 километрах от полуострова на глубине около 80 километров, пишет Life.

На Камчатке 30 июля этого года произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Оно также является самым сильным землетрясением, зарегистрированным после землетрясения в Японии в 2011 году.

Сообщалось о четырех пострадавших в результате случившегося. Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что некоторые люди получали травмы, выбегая на улицы, один из жителей выпрыгнул из окна. Пострадала женщина, находившаяся в здании аэропорта. Отмечалось, что тяжелых травм никто не получил.

#Россия #в стране и мире #Камчатка #землетрясение
