В Стокгольме и Осло вручат Нобелевские премии 2025 года

В Стокгольме и Осло сегодня вручают Нобелевские премии. Мероприятие проходит в день памяти Альфреда Нобеля - основателя премии, который ушел из жизни 10 декабря 1896 года. Тринадцать лауреатов премии получат награды из рук короля Швеции Карла XVI Густава.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в 2025 году составит 11 млн крон ($1,17 млн). Среди награжденных ученые, сделавшие значимые открытия в медицине, физике и химии. Сегодня также вручат Нобелевскую премию по экономике, литературе, а также Премию мира.

В последнее время Нобелевская премия подвергает критике за политическую ангажированность и отход от заветов ее основателя. На этом фоне помощник президента России, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский поддержал идею создания в нашей стране собственной литературной премии сравнимой с Нобелевской.

Подобный подход разделяет и писатель Захар Прилепин. Он отметил, что в нашей стране уже есть несколько литературных премий и теперь Россия должна создать новую, вместе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой.