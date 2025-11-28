МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мединский поддержал идею создать в РФ свою Нобелевскую премию по литературе

По словам Прилепина, Россия должна создать свою Нобелевскую премию по литературе вместе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой.
Екатерина Пономарева 28-11-2025 07:33
© Фото: Soeren Stache, Global Look Press

Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский поддержал идею создания в России собственной литературной премии, сравнимой с Нобелевской. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Это колоссальная работа. Если у кого-то когда-то это получится, я готов присоединиться и лично приветствую», - сказал он.

По словам Мединского, литературная премия в последние годы значительно теряет свои позиции. Он добавил, что смешнее премии по литературе может быть только Нобелевская премия мира. Они между собой соревнуются в маргинальности.

Российскую Нобелевскую премию по литературе предложил создать писатель Захар Прилепин. Сейчас в России уже есть литературные премии. Например, «Слово» с самым крупным призовым фондом. По словам Прилепина, Россия должна создать свою Нобелевскую премию по литературе вместе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой.

Предложение о создании российской премии появилось после оглашения результатов мирового конкурса. Тогда Прилепин прокомментировал необходимость в российском аналоге. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи.

#литература #нобелевская премия #Прилепин #Мединский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 