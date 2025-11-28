Мединский поддержал идею создать в РФ свою Нобелевскую премию по литературе

Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский поддержал идею создания в России собственной литературной премии, сравнимой с Нобелевской. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Это колоссальная работа. Если у кого-то когда-то это получится, я готов присоединиться и лично приветствую», - сказал он.

По словам Мединского, литературная премия в последние годы значительно теряет свои позиции. Он добавил, что смешнее премии по литературе может быть только Нобелевская премия мира. Они между собой соревнуются в маргинальности.

Российскую Нобелевскую премию по литературе предложил создать писатель Захар Прилепин. Сейчас в России уже есть литературные премии. Например, «Слово» с самым крупным призовым фондом. По словам Прилепина, Россия должна создать свою Нобелевскую премию по литературе вместе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой.

Предложение о создании российской премии появилось после оглашения результатов мирового конкурса. Тогда Прилепин прокомментировал необходимость в российском аналоге. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи.