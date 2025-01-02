Российские военные продвигаются на Кураховском направлении специальной операции. Недавно они освободили населенные пункты вдоль реки Сухие Ялы. Штурмовики группировки войск «Юг» брали населенные пункты дерзко и решительно.

Чтобы открыть путь бронегруппам с десантом, бойцы вручную раскидывали противотанковые ежи. В села наши военные заходили там, где их не ждали. Засевших в домах националистов уничтожали с помощью огнеметов «Шмель».

Оборону в этих местах держал аэромобильный батальон 79-й бригады ВСУ. Ее командование запретило личному составу отступать, обрекая его на гибель.

«Впереди еще очень много работы. Противником на данном направлении до границ ДНР с Днепропетровской и Запорожской областями выстроено большое множество укреплений. Но мотивированы они крайне плохо. Мы сильнее тактически и стратегически. Более мотивированы», - отметил командир штурмового отряда с позывным Удав.

Местные жители встретили наших воинов как родных. Боевики называли их сепаратистами и рассказывали мифы о зверствах русских.

Напомним, ранее боец с позывным Агроном показал «Звезде» освобожденные села вдоль реки Сухие Ялы.