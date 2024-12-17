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Боец Агроном показал освобожденные села вдоль реки Сухие Ялы в ДНР

Села вдоль реки Сухие Ялы полностью перешли под контроль наших военных, и Курахово полностью окружено.
Игорь Лапик 2024-12-17 22:14:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На «буханке» съемочная группа «Звезды» проехала по боевому пути, которым шли российские войска на запад через села, расположенные вдоль реки Сухие Ялы на Кураховском направлении. С этих мест поступали военные сводки, в СМИ были фрагменты оперативного видео от бойцов. Но журналисты здесь впервые. В качестве гида у был командир взвода БПЛА «Злой сапсан» 33 полка группировки «Юг» с позывным Агроном. Его подразделение активно поддерживало наших штурмовиков в этих местах.

«Приходилось, когда видимость ухудшалась или был дождь, подходить ближе на метров 800 от дач Новомихайловских, чтобы своих штурмовиков сопровождать. Множество трупов было, когда мы зашли трупов всушников», - поделился Агроном.

Артиллерия и танки ВСУ почти полностью разрушили большой старинный храм Архангела Михаила в Новомихайловке. Монументальное сооружение с широкими стенами не устояло под градом мин и снарядов. Взрывами колокола кресты и купола разнесло на мелкие фрагменты.

В храме у ВСУ был опорный пункт, они скрывались за его толстыми стенами. Внутри, где колокольня, у них был наблюдательный пункт. Следили за перемещением наших войск. Это самая высокая точка в поселке.

Далее путь лежал на запад в сторону Парасковиевки. По пути съемочная группа встретила группу эвакуации, которая везла с передовой раненого и целый прицеп иностранных трофеев. Американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и FPV-дроны.

На пути попался некогда стратегический перекресток. Въезд в Константиновку с дорожным знаком на украинском языке. И стела, вернее то, что от нее осталось. На здешних дачах у боевиков ВСУ был мощный укрепрайон. Сейчас о боях напоминают остовы сгоревшей техники, разбросанные мины и боеприпасы.

В Константиновке нет ни одного уцелевшего дома. Бои шли жесточайшие. Работала тяжелая артиллерия, минометы, дроны-камикадзе.

Во время штурма операторы квадрокоптеров активно выкуривали боевиков из частных домов зажигательными боеприпасами. Атаковали ударными дронами камикадзе.

«Здесь находился пулеметчик до тех пор, пока мы не сожгли эту крышу. Видно специально в стене дыра выбитая, и пулеметчик сидел и все это поле просматривал», - рассказал Агроном.

В бывшем гараже под плитами находилось надежное укрытие российских штурмовиков. Операторы «Злого Сапсана» наладили для них снабжение через воздушный мост.

Далее на пути - село Антоновка. Чем дальше и, тем больше встречаются вдоль дорог сожженные пикапы укронацистов. На их бортах отличительные белые кресты. Многие из них подбиты операторами «Злого Сапсана».

Судя по домам, в Антоновке бои шли жесточайшие. Следующей по северному берегу реки Сухие Ялы лежит Ильинка. Освобождение этого села заслуживает отдельного фильма, вот лишь один эпизод. Бойцы 33 полка ЮВО штурмуют развалины дома. В этот момент один из солдат ВСУ, отказавшийся сдаться, выбирается из укрытия и пытается убежать. Бежит долго и хочет скрыться в частном доме. Но тут его настигают сразу два коптера со сбросами. Взрывы и боевик ликвидирован. К месту подходят наши штурмовики. Территория зачищена.

Под занавес дня в сером небе на западе внезапно появился большой просвет. Добрый знак - подумали все. И, действительно, через некоторое время пришли вести об освобождении других сел вдоль реки: Анновка и Веселый Гай. Что фактически означает ликвидацию «Успеновского мешка», в котором долгое время сохранялись очаги сопротивления националистов.

Ранее мы показывали кадры, как бойцы ВС РФ выбивают боевиков ВСУ из района, где расположена Кураховская ТЭС.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #ДНР #Курахово #освобожденные села #Сухие Ялы
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