Daily Mail: Трампу доложили о живущих на Земле инопланетянах и гибридах

Бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что президенту США Дональду Трампу доложили об инопланетянах на Земле и гибридах, которые получились в результате скрещивания с людьми. Об этом сообщил Daily Mail.

«Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этих фактах. Президент, безусловно, отлично разбирается в этом вопросе», - заявил советник.

Он отметил, что Трампу сообщали о существовании многих инопланетных рас еще во время первого президентского срока. И уже тогда президент якобы узнал о существовании гибридов человека и одной из инопланетных рас.

Груш, который сообщил эту информацию американскому лидеру, занимает пост советника Целевой группы Конгресса по неопознанным аномальным явлением. По его словам, глава Белого дома может стать самым влиятельным человеком на планете, если раскроет эти сведения.

Кроме этого, Груш заявил, что Трамп якобы уже получал доклады о разбившихся инопланетных кораблях с останками пришельцев на борту. Пентагон США ранее сделал вывод, что нет доказательств посещения нашей планеты внеземными существами. Во всех случаях возможных встреч с НЛО человек имел дело с «обычными объектами и явлениями». Об этом говорят различные исследования, проводимые под разным уровнем секретности, - они были опубликованы в отчете Управления.