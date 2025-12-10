МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Daily Mail: Трампу доложили о живущих на Земле инопланетянах и гибридах

По словам Дэвида Груша, Трамп может стать самым влиятельным человеком на планете, если раскроет эти сведения.
Дарья Ситникова 10-12-2025 02:42
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что президенту США Дональду Трампу доложили об инопланетянах на Земле и гибридах, которые получились в результате скрещивания с людьми. Об этом сообщил Daily Mail.

«Члены нынешней администрации прекрасно осведомлены об этих фактах. Президент, безусловно, отлично разбирается в этом вопросе», - заявил советник.

Он отметил, что Трампу сообщали о существовании многих инопланетных рас еще во время первого президентского срока. И уже тогда президент якобы узнал о существовании гибридов человека и одной из инопланетных рас.

Груш, который сообщил эту информацию американскому лидеру, занимает пост советника Целевой группы Конгресса по неопознанным аномальным явлением. По его словам, глава Белого дома может стать самым влиятельным человеком на планете, если раскроет эти сведения.

Кроме этого, Груш заявил, что Трамп якобы уже получал доклады о разбившихся инопланетных кораблях с останками пришельцев на борту. Пентагон США ранее сделал вывод, что нет доказательств посещения нашей планеты внеземными существами. Во всех случаях возможных встреч с НЛО человек имел дело с «обычными объектами и явлениями». Об этом говорят различные исследования, проводимые под разным уровнем секретности, - они были опубликованы в отчете Управления.

#космос #сша #Трамп #инопланетяне #гибриды #груш
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 