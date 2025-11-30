Великобритания отправила десантников на Украину, и эта информация стала известна только после смерти одного из них. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на британское агентство Press Association (PA).

Министерство обороны Соединенного Королевства 9 декабря сообщило о гибели своего военнослужащего. Он якобы наблюдал за испытаниями украинскими войсками новой системы обороны вдали от линии фронта.

Потом военные назвали имя погибшего. Это 28-летний младший капрал Джордж Хули, служивший в парашютном полку британской армии. Известно, что он начал службу в 2015 году и направлялся в Афганистан, Африку и Восточную Европу.

В январе Хули должны были повысить до капрала. Британские власти не раскрыли, в каком батальоне он служил. Первый батальон парашютного полка относится к силам специального назначения, а два других - к армии.

На Украине находятся более 100 британских военных, сообщает The Guardian. Британские власти скрывают этот факт, якобы чтобы Россия не использовала его «в пропаганде». По информации издания, британские военнослужащие присутствуют на Украине «в небольшом количестве» для поддержки вооруженных сил страны и охраны британского посольства.

В России неоднократно указывали, что в рядах украинских боевиков воюют иностранцы из 35 стран и более десятка европейских ЧВК. Сотни боевиков едут туда из Великобритании, Швеции, США, Польши, Франции и стран Латинской Америки.