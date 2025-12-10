В Воронеже после атаки ВСУ из дома эвакуировали 80 человек

В левобережной части Воронежа при падении обломков сбитой за городом скоростной цели повреждены остекление и фасады нескольких домов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. В одном малозаселенном здании обрушилась лестничная клетка на этаже, эвакуировано 80 человек.

По словам главы региона, пострадавших нет. Одному человеку с обострившимся хроническим заболеванием оказана помощь на месте. Организован пункт временного размещения в школе, выделены автобусы.

Кроме того, произошло возгорание в административном здании. Его ликвидировали. Из-за повреждения линии электропередач наблюдаются перебои в электроснабжении нескольких улиц.

Обломки повредили также элементы теплоснабжения. В некоторых домах левобережья и правобережья может снизиться температура теплоносителя. Восстановительные работы ведутся.

Ранее в среду сообщалось, что средства ПВО сбили четыре дрона, летевших на Москву. На месте работали экстренные службы.